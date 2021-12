Gökçenay’dan Vanspor açıklaması

Van’daki Gökçenay İnşaat Ticaret ve Sanayi A. Ş., son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yayınlanan ‘Van’da bir firma Vanspor’u icraya verdi!’ haberine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Gökçenay İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gökçenay İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 30 yılı aşkın süredir gerek il gerek bölge gerek ülke bazında birçok alanda hizmet vermeye devam eden köklü bir şirkettir. Şirket faaliyetlerimizin en önemli ilkesi ise şehrin her alanda kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bu yolda hizmet sunan ve sunmaya devam eden şirketimiz maddi ve manevi üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmektedir. Söz konusu bu haberleri üzülerek öğrenmiş, tarafımızca Vanspor Kulüp Başkanlığına karşı başlatmış olduğumuz icra takibi sonrasında, şirketimiz basında haksız ithamlara ve itibar saldırılarına maruz kalmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; takibin dayanağı, bağış niteliğinde değil borç niteliğindedir. 2018 yılında kulüp başkanı olan Servet Yenitürk tarafından şirketimizden borç olarak alınmış, ödenmesi için 3 yıl beklenmiş ve kulüp yönetimince birkaç kez ödeneceği söylenmiştir. Ancak söz konusu borç ödenmemiştir. Ayrıca eski/yeni yönetim içerisinde yer alan kişilerin borç olarak ödedikleri miktarları kulüpten tahsil ettiklerinin öğrenilmesi üzerine şirketimiz tarafından tekrar borcun ödenmesi için talepte bulunulmuş, bu kez yeni yönetim tarafından borcun ödenmeyeceği, hukuki yollara başvurabilineceği yönünde cevap verilmiştir. En nihayetinde ödenmediği için hukuki yollara başvurma zorunluluğu doğmuştur. İcra takibine ilişkin bilgi ve belgelerin asılsız iddialarla bu şekilde basına ve kamuoyuna servis edilmesi şirket isminin karalanması olarak görülmektedir. Kaldı ki Vanspor Kulübüne başlatılan hiçbir icra takibinin kamuoyuna yansıtmayıp, şirketimize yönelik bu şekilde hareket edilmesi de bunu göstermektedir” denildi.

Şeffaf bir anlayışla yönetilen Vanspor Futbol Kulübü’nün, şeffaflık ilkesi gereğince kulübe yönelik hesap (borçlar, alacaklar vs. ilişkin ) dokümanlarının kamuoyuna bildirmesinin istenildiği açıklamanın devamında ise “Şimdiye kadar Vanspor Futbolu Kulübü hesaplarına, Van Token’den gelen ödemenin; yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılıp yapılmadığını, yapıldığı halde ne kadar ödeme yapıldığını açık ve net olarak kamuoyuna açıklama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tarz asılsız haberler ve haksız ithamlarla şirketimizin sosyal ve ticari itibarını zedeleme çabalarının amacına ulaşamayacağı açıktır. Nitekim bizler için önemli olan şahıslar değil, Vanspor’un daimi varlığı ve başarısıdır. Bu sebeple önceden olduğu gibi bundan sonra da Vanspor’un maddi ve manevi yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bunun yanında haklı olarak başlatmış olduğumuz icra dosyasının takipçisi olacağımızı, basında ve kamuoyunda şahsımız ve şirketimizin itibarını zedelemeye yönelik çıkan haberlere ilişkin gerek avukatımız Cansu Karabulutoğlu gerekse şirketimiz adına tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.