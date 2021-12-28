Göçmen kaçakçılığından yargılanan 2 sanığa hapis cezası



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Gölü´nde teknede Afganistan uyruklu 90 göçmen kaçakla yakalanan Y.T. ve Ş.A., ayrı ayrı 12,5 yıl hapis ve 100´er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu-Halkalı Mahalleleri sahil kesiminde, 6 Haziran'da Van Gölü´nde jandarmanın yaptığı denetimlerde Çarpanak Adası'nda 8 deniz mili mesafede bir balıkçı teknesi tespit edildi. F.A. adına kayıtlı olan Cenktur isimli mavi beyaz renkli teknedeki aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen teknedeki Ş.A. ve Y.T. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında F.A. adına kayıtlı tekneye de el konuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturmanın ardından 2 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Van 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 sanık, ayrı ayrı 12,5 yıl hapse ve 100´er bin TL de adli para cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-28 12:50:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.