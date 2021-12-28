2,5 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 3,5 milyona ulaştı Süer: "50 soğuk tankı çiftçilerimize vereceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2,5 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 3,5 milyona ulaştı Süer: "50 soğuk tankı çiftçilerimize vereceğiz"

İHA

2,5 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 3,5 milyona ulaştı Süer: "50 soğuk tankı çiftçilerimize vereceğiz"

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, tarım ve hayvancılığın bölge insanı için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, “Tarım ve hayvancılık noktasında bölgemize pozitif ayrımcılık istiyoruz” dedi.
2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıkıntılı geçtiğini ifade eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van olarak ise daha çok sıkıntılara maruz kaldıklarını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin yanında kuraklık, çığ ve sel felaketleri ile sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Süer, “İnşallah 2022 yılı hem ilimiz için hem ülkemiz için çok daha iyi geçer” dedi.
Hayvan borsasını 20 yıllığına VANTB olarak devraldıklarını belirten Süer, gelir gelmez buralarda yaşanan sıkıntılara el attıklarını söyledi. İlk olarak hayvan satış yerlerini ayırdıklarını dile getiren Başkan Süer, “Daha önce hepsi açık olan aynı yerde satılıyordu. Giriş çıkışları tekti ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanların dışarıya çıkarılması durumlarında sıkıntılar yaşanıyordu. Bizde ilk olarak giriş ve çıkış yerlerini ayırdık. Ondan sonra yine açık alanda satış yapıldığı için insanlar sıkıntı yaşıyordu. Bir proje hazırladık ve bu proje çerçevesinde 8 bin metrekareye yakın ayrı padoklar yaptık. 40, 30 ve 20 metrekareden oluşan padoklar yaptık. İnsanlar hayvanlarını getirdikleri zaman o padoklara bırakıp, satışlarını yapabilirler, hayvanlarını orada bekletebilirler. Ben bu anlamda ilk günden bu güne kadar belediye olarak yanımızda olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
VANTB olarak ‘Gübre yönetimi’ adı altında ikinci bir proje hazırladıklarını belirten Süer, “Padokların arasında 5 metrelik yürüyüş yolları var. Bu yolların içine kanal kazacak, üzerini ızgaralarla kapatıp, içine de sıyırıcıları bırakacağız. Böylece hayvanlar burada yürüdüğü zaman gübreleri ızgaralardan kanal içine düşecek ve orada sıyırıcılar vasıtasıyla bir yerde toplanacak. Bu gübreler daha sonra çukurlardan araçlarla alınıp, arazilere nakledilecek. İnşallah bu projeyle bir yandan çevre temizlenirken bir yandan da gübreler değerlendirilmiş olacak. Ayrıca hayvan satışlarının gerçekleştiği alanda sosyal tesis sıkıntımız var. Lokanta olsun, kahve olsun, market olsun, mescit veya lavabolar olsun sıkıntılarımız var. Günde yaklaşık bin 500 kişi orayı ziyaret ediyor. Bu nedenle İnşallah ‘Gübre yönetimi’ projesi ile birlikte o sosyal tesis sıkıntısını da çözeceğiz. Projemiz şuanda DAP’ta. İnşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Küçükbaş hayvan sayısı bakımında birinci sırada olan bölgenin alt yapı bakımından zayıf olduğuna dikkat çeken Süer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alt yapımız zayıf olduğu için çiftçilerimiz sezon sonunda hayvanlarını çevre illere götürüp satmak zorunda kalıyorlar. Tüccarlar Van’a gelemiyor. Çünkü bizim doğru dürüst bir hayvan borsamız, bir yerimiz olmadığı için insanlar Van’ı tercih etmiyorlar. Hayvanlarımız kaliteli ama ne yazık ki Van’da biz bu hayvanları satamıyoruz. Ancak farklı illere götürüp satıyoruz. İnşallah yetkililerin desteği ve borsanın çabasıyla biz bu sıkıntıyı çözeceğiz.”

“Yetkililerden bölgemize pozitif ayrımcılık istiyoruz”
Korona virüsün tarım ve hayvancılık için adeta bir fırsata dönüştüğünü vurgulayan Başkan Süer, “Bizde bu fırsattan az da olsa faydalandık. Daha önce küçükbaş hayvancılıkta geriye gidiyorduk ama son 1,5 yıldır bu çıtayı yükselttik. Şu anda bölgede 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvanımız var. İnşallah bu çıtayı daha da yükselteceğiz. Eskiden tarım ve hayvancılıktan uzaklaşan insanlar artık tarım ve hayvancılığın değerini bilmeye başladı. Ancak şuanda bizim yem bitkileri noktasında sıkıntımız var. Yem olsun, arpa olsun, saman olsun, ot olsun bunların fiyatları çok yükseldi. Burada yetkilerden bölgemize pozitif bir ayırımcılık istiyoruz. Çünkü yılın 78 ayı hayvanlara içerde besliyoruz. Kışımız çok çetin geçiyor. Bunun yanında bu sene kuraklık geçti. İnsanlarımız hem merada hem tarlada istediği verimi alamadı. Bu noktada destek istiyoruz. Şuanda TMO çiftçilere arpa veriyor. Ama bu bölge için bu kota yeterli değil. Biz bu kotanın arttırılmasını istiyoruz. Eğer biz hayvancılığa, tarıma destek vermesek, yükselen bu çıta yeniden düşebilir. Çünkü şuanda insanlar artık anaç hayvanlarını kesime getirmek zorunda kalıyorlar. Eğer böyle bir destek olursa ve meralar, yaylalar açılana kadar insanlar içerde hayvanlarını besleyebilseler, her şey çok daha güzel olacak” dedi.

“50 soğuk tankı çiftçilerimize vereceğiz”
Bölgede süt üretiminin daha sağlıklı ve daha profesyonel yapılması noktasında proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Süer, “Süt projemiz onaylandı ve ihalesi yapıldı. Alınan 50 soğuk tank ve 3 aracımızı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden devraldık. İnşallah biz bu soğutucu tankları çiftçilerimize vereceğiz. Çiftçilerimiz sağılan sütlerini bu tanklara aktaracaklar. Dışarıyı görmeden, bozulmadan bu tanklara aktarılan sütleri bizlerde araçlarımızla çiftçilerimizden alıp, işletmelerimize teslim edeceğiz. Böylece ne çiftçilerimiz mağdur kalacak ne de işletmelerimiz sütü dışarıdan almak zorunda kalacaklar. Bu projenin ilimizdeki hayvancılığa ciddi bir katkısı olacağına inanıyor, bu projenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2,5 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 3,5 milyona ulaştı”
Korona virüs pandemisi nedeniyle batıdan doğuya olan göç ve bölge insanının tekrar tarım ve hayvancılığa yönelmesi ile birlikte sayısı 2,5 milyona düşen küçükbaş hayvan sayısının 3,5 milyona ulaştığına vurgu yapan Süer, “Batıdan tarım ve hayvancılığa tekrar dönen göçlerin yanında ilimizde hayvancılığı terk eden insanlar tekrar tarım ve hayvancılığa döndüler. Alt yapımız bu konuda biraz zayıftır bu nedenle hayvan borsamızı güçlendirmemiz, bu insanlara destek olmamız, onlara yol göstermemiz lazım. Hayvancılık zor bir iştir ama insanlara destek olunması halinde herkes bunu yapabilir. Tarımın olmadığı bir yerde hayvancılık çok zordur. Bu nedenle ildeki tarımı güçlendirmemiz lazım. Bu da desteklerle olur. Şuanda farklı bölgeler yılda iki ürün alabiliyor ve iki ürüne devlet destek veriyor. İklimden dolayı kaliteli ürün alıyorlar. Bizim mevsim şartlarından kaynaklı böyle bir şansımız yok. Biz iki yılda bir ürün alıyoruz ve iki yılda bir destek alıyoruz. Farklı bölgeler yılda iki defa destek alırken biz iki yılda bir destek alabiliyoruz. Onun için çiftçiler zor durumda kalıyor. Eğer tarım desteklenirse, tarım iyi bir yere gelirse, hayvancılık ta çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda yetkililerden bölgemiz için ısrarla pozitif ayrımcılık istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
Göçmen kaçakçılığından yargılanan 2 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığından yargılanan 2 sanığa hapis ...
Gökçenay’dan Vanspor açıklaması
YEREL HABERLER Gökçenay’dan Vanspor açıklaması
Çatak'ta pitbull cinsi köpek yakalandı
YEREL HABERLER Çatak'ta pitbull cinsi köpek yakalandı
Akdamar Adası'nda seyrine doyumsuz kış manzarası
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nda seyrine doyumsuz kış manzarası
Van'da 'Fried Chicken’ filmine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van'da 'Fried Chicken’ filmine yoğun ilgi
İpekyolu’nda ‘Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı’ düzenlendi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı’ ...
Göçmen kaçakçılarına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılarına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası
İlkokul yakınlarında görülen sahipsiz pitbull yakalanıp, koruma altına alındı
YEREL HABERLER İlkokul yakınlarında görülen sahipsiz pitbull ...
Van’da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Van’da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına ...
MHP’den ‘Milli Birlik ve Dayanışma’ kampanyası
YEREL HABERLER MHP’den ‘Milli Birlik ve Dayanışma’ kampanyası
Erciş’te fahiş fiyat ve zam denetimi
YEREL HABERLER Erciş’te fahiş fiyat ve zam denetimi
Çaldıran belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Çaldıran belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Felçli kalırsın denilen hasta Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Felçli kalırsın denilen hasta Lokman Hekim Van ...
Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları devan ediyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları devan ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında yeşil bir kent için çalıştı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında yeşil bir kent ...
Vanlı iş adamı Gökçenay’dan önemli açıklamalar Gökçenay Group Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: "Van’a yatırım yaptığım için pişman değilim”
YEREL HABERLER Vanlı iş adamı Gökçenay’dan önemli ...
Sıhke Gölü bu yıl erken buz tuttu Tamamen buz tutan gölde binlerce martı aç kaldı Aç kalan martılar için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Sıhke Gölü bu yıl erken buz tuttu Tamamen buz tutan ...
Vanlılar replikleriyle Sermiyan Midyat’ı kahkahaya boğdu Sermiyan Midyat sahnesine Vanlılar damga vurdu
YEREL HABERLER Vanlılar replikleriyle Sermiyan Midyat’ı kahkahaya ...
VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı
YEREL HABERLER VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı
Muradiye Şelalesi beyaz gelinliğiyle misafirlerini ağırlıyor Muradiye Şelalesi’nin kar güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi beyaz gelinliğiyle misafirlerini ...
(Özel Haber) Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi
Van’da 21 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 21 şüpheli tutuklandı
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.