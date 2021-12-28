Tuşba Belediyesinden ‘fahiş fiyat’ denetimi

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtıp yansıtılmadığını kontrol etmek amacıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Özellikle son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüş ile birlikte harekete geçen Tuşba Belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, zincir ve yerel marketler ile bunlara ait depolarda sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman riyasetinde gerçekleştirilen ve Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün de eşlik ettiği denetimlerde belediye ekipler, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığı, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve ürünlerin önceki fiyatlarını kontrol etti. Başkan Akman, belediye ekiplerinin seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının da karşılaştırılmasını istedi. Başkan Akman, “Ekiplerimiz bu kapsamda denetim yapıyor. Yaptığımız denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bunun için ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam edecektir” diye konuştu.

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