Van polisinden 215 öğrenciye trafik eğitimi verildi

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Van’da trafik polisleri tarafından 20212022 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında 215 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor. 20212022 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Tuşba ilçesinde İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu ve Özen Adalı Anadolu Lisesindeki 215 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çalışmalarında trafik eğitimi verildi. Çalışmaların değişik okullarda devam edeceği belirtildi.

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