Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Erciş’te

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay Gönüllülük yılı kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Kızılay Gönüllülük yılı kapsamında düzenlenen programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Türk Kızılay’ı Hilali Ahmer’den günümüze afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanında olan büyük bir kuruluştur. 2011 Van ve Erciş depremlerinde sahaya ilk Kızılay ulaşarak yaraları sarmaya başlamış ve devamında kadirşinas halkımızın yaralarını sararak her zaman yanında olduğunu hissettirmiştir. Ercişli hemşerilerim her zaman Kızılay'a minnettardır. Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle minnetle, şükranla yad ediyorum şehitlerimizin ailelerine yüce Rabbimden sabrı celil niyaz ediyorum, gazilerimize rabbimden sağlık afiyetler diliyorum” dedi.

Kızılay Genel Başkan Yardımcı İsmail Hakkı Turunç ise konuşmasında, “Kızılay kuruluşundan bu yana dünyanın birçok yerinde hizmet etmiş gönül vermiş ve bir çok insanında duasını almış bu manada da gittikçe büyüyen bir kuruluştur. 150 küsur yıl önce ecdadımızın kurduğu bir dernek şunu iddia edebilirim ki dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisidir. Afrika’da, Etiyopya’da su kuyusu kazmak için gittiğimde yanıma gelen birisi kendi diliyle, '100 senedir Türkiye, siz neredesiniz bizi kimlerin eline bıraktınız, niye gelmediniz buralara' dedi. Sarıldım boynuna 'Hakkını helal et kardeş bundan sonra sık sık geleceğiz inşallah. Kardeşliğimizi ihmal ettik buralara uzanamamışız bizimde kendi iç sorunlarımız vardı ama bundan sonra geleceğiz' dedim. Tekrar sizlere saygılarımı sunuyorum" dedi.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Programa Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.