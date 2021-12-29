Van’ın Çaldıran Belediyesi marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı.

Çaldıran Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı. Satılan ürünlerin fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Ayrıca farklı ürünleri kasaya götüren ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.