AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, her yeni başlangıç gibi 2022 yılında da pandemi sürecinin sona erdiği, tüm dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalktığı, her alanda iyileşmelerin artarak devam ettiği bir sene olmasını temenni etti. Kartal, “İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde daha fazla görmeyi ümit ediyorum. İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin tamamen kırıldığı bir yıl olacaktır. Aziz milletimizden aldığımız güç ile bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, 2022 yılının ülkemizde ve dünyada hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

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