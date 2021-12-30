AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı

İHA

AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İrfan Kartal, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, her yeni başlangıç gibi 2022 yılında da pandemi sürecinin sona erdiği, tüm dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalktığı, her alanda iyileşmelerin artarak devam ettiği bir sene olmasını temenni etti. Kartal, “İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde daha fazla görmeyi ümit ediyorum. İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin tamamen kırıldığı bir yıl olacaktır. Aziz milletimizden aldığımız güç ile bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, 2022 yılının ülkemizde ve dünyada hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Uslu: “Van’ı aktivitelerle, etkinliklerle güzel yerlere taşıyacağız”
YEREL HABERLER Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu ...
Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden ...
'Ayaz Ata' kıyafeti giyip, at arabasıyla hediye dağıttı
YEREL HABERLER 'Ayaz Ata' kıyafeti giyip, at arabasıyla hediye ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van’da yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Van’da yaban hayvanlarına yem desteği
Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret ...
Van’ın Çaldıran Belediyesi marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Van’ın Çaldıran Belediyesi marketlere yönelik fiyat ...
Narkotik polisi Özalp’ta kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik ‘Narkorehber’ faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Narkotik polisi Özalp’ta kamu kuruluşları ...
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Erciş’te
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Erciş’te
Van’da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs ...
Muradiye'de kar temizleme çalışmaları
YEREL HABERLER Muradiye'de kar temizleme çalışmaları
Van’da reyon ve kasadaki fiyat farkı denetlendi Van’da ‘fahiş fiyat’ denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Van’da reyon ve kasadaki fiyat farkı ...
Başkan Necdet Takva, TOBB Müşterek Konsey Toplantısına başkanlık etti
YEREL HABERLER Başkan Necdet Takva, TOBB Müşterek Konsey ...
Durdurulan araçta 518 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta 518 sikke ele geçirildi
Van polisinden 215 öğrenciye trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Van polisinden 215 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Van’da 518 adet tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 518 adet tarihi sikke ele geçirildi
Urartu Göz Güney Kore’den hasta kabul etti
YEREL HABERLER Urartu Göz Güney Kore’den hasta kabul etti
Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi
YEREL HABERLER Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı ...
KYK yurdunda kalan öğrencilere moral akşamları
YEREL HABERLER KYK yurdunda kalan öğrencilere moral akşamları
Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu Kar yağışından etkilenen yüzlerce sokak hayvanının yardımına koştular
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber ...
Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı
YEREL HABERLER Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak ...
AK Parti Bahçesaray teşkilatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Bahçesaray teşkilatı çalışmalarını aralıksız ...
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
Van Büyükşehir Belediyesinde ‘sosyal denge tazminatı’ imzalandı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinde ‘sosyal denge tazminatı’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.