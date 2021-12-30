'Magnum' ile aramada otomobile gizlenen 15 kilo eroin bulundu

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VAN, (DHA)VAN'da, özel eğitimli köpek 'Magnum' ile otomobilde yapılan aramada yaktı tankı içerisine gizlenmiş 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, 1 kişe gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt tankı içerisine gizlenmiş 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2021-12-30 11:39:05



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