Van’da başıboş dolaşan pitbull koruma altına alındı

Van Büyükşehir Belediyesi sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar polis ihbar hattını aradı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve Edremit Belediyesi ekipleri olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.



“Köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler”

Barınakta 31 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Hekim Özge Kerem, “Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlarımız evlerinde beslediği pitbull köpekleri sokağa bırakıyor. Biz son 3 günde saldırgan 5 pitbull köpeği şikâyeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını biz yapıyoruz. Kısırlaştırma ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil de bize teslim etsinler” dedi.

Köpeğin sahipleri tarafından sokağa atıldığını belirten mahalle sakini Adem Kalay da, “Köpeği başıboş şekilde gezerken kapının önünde gördüm. Tehlike oluşturacağını düşündüğüm için hemen ekipleri aradım. Kontrollü bir şekilde yakalayıp arabaya koydular. Daha önce bu köpeği hiç buralarda görmemiştim. Sanırım bu olaylardan sonra bu köpeği buraya bırakmışlar. Ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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