Van'da 255 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, 255 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri, kentte merdiven altı üretilen içkiler ile ilgili 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 255 litre sahte içki, 350 boş içki şişesi, 41 boş pet şişe, 5 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 3 hortum ve 5 litrelik olmak üzere 58 boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-12-30 14:43:09
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