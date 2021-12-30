Diyanet-Sen’den CHP’li Özel’e tepki Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas: “CHP zihniyeti, bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor”

DiyanetSen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 46 yaş grubu çocukların gittiği Kur'an kursları için "orta çağ zihniyeti, bilim dışı kurumlar’ gibi skandal ifadeler kullanmasını eleştirerek, “İşte bu CHP zihniyeti, dinle, Kuran'la, halkıyla, halkının değerleriyle barışamayan köhnemiş CHP zihniyeti” dedi.

DiyanetSen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Başkan vekili Özgür Özel’in skandallarına bir yenisini daha eklediğini ifade ederek, bu açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 46 yaş anaokullarını orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel’in, bu okulların anayasaya uygun olmadığını da iddia etmesine tepki gösteren Arvas, “Bütün bilimsel verilerle de desteklendiği üzere 06 yaş çocukların kişisel ve bilişsel gelişimi için en önemli yıllardır. Bu gün dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerinde de gerek aile içinde gerekse 46 yaş anaokulu döneminde çocuklara değerler eğitimi, dini eğitim, dil eğitimi verilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda 06 yaş eğitiminin önemi kabul görmüş ve 46 yaş çocuklarının anaokuluna gitmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede halkımızdan gelen yoğun talepler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız da çocukların gelişimine uygun bir şekilde hem Kur’anı Kerim öğretimi hem dini değerler ve çocukların okul öncesi eğitimini kapsayan bir programla 46 yaş okul öncesi çocuklarımıza eğitim vermektedir. Museviler 23 yaş çocuklarına Tevrat’ı ezberletirken, Hristiyanlar bu yaştaki çocuklarına kendi dini eğitimlerini vermekte ve kiliseye götürmektedir. Bunların hepsi çağdaş ve bilimsel eğitimler olurken, ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla anne babasının isteği ile bu kurslarda Kuran öğrenmeleri, CHP’li Özgür Özel Bey’e ve temsil ettiği zihniyete göre “Orta Çağ” zihniyeti oluyor. Üstelik çocuklara din eğitimi ve öğretimi Anayasa’nın 24. Maddesine göre kanuni temsilcilerine yani anne ve babasına verilmesine rağmen Özgür Bey, anne ve babalarının isteği ile çocukların bu kurslarda Kuran öğrenmesinin yasal olmadığını iddia ediyor. Çünkü CHP zihniyeti, bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. Köhnemiş alışkanlıklarla, halkının değerlerinden, isteklerinden uzak olduğunuzu zaten biliyoruz da, keşke iddia ettiğiniz gibi çağdaş ve bilimsel yanınızı geliştirseydiniz. O zamanda çocuklara verilen bu eğitimin yerinde ve zamanında verilen bir eğitim olduğunu görürdünüz” dedi.

CHP’nin halkıyla kavgalı bu zihniyeti bir türlü bırakamadığının altını çizen Arvas, “Kimse kusura bakmasın. Bu millet 28 Şubat zihniyetini sonsuza kadar yerin dibine gömdü ve bir daha kimsenin bunu hortlatmasına izin vermez, vermeyecektir. CHP’nin bu zihniyetinde Özgürlüğün ‘Ö’sü, demokrasinin, milli manevi değerlerin ‘D’si, Bilimin de ‘B’si yok. Halkın yanında olmak, yanına göstermelik bir başörtülü almakla değil, gönülden halkının isteklerine, değerlerine kulak vermekle, saygı göstermekle olur. İşte dinle, Kuran'la, halkıyla, halkının değerleriyle barışamayan asıl köhnemiş CHP zihniyetini kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

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