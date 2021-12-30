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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den toplu taşıma kooperatiflerine tarife sözü

İHA

Vali Bilmez’den toplu taşıma kooperatiflerine tarife sözü

S. S. Van Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, şoför esnafına tarife sözü veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.
S. S. Van Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, Van’da faaliyet gösteren 50’ye yakın taşıma kooperatifi başkanları ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek esnafın sorun ve sıkıntılarını anlatıp destek istedi. Başkan Faruk Alpaslan öncülüğündeki taşıma kooperatif başkanlarını Van Büyükşehir Belediyesinde kabul eden Vali Bilmez, son dönemdeki döviz dalgalanması nedeniyle fiyatlarda meydana gelen artışlar sonucu zor durumda olan şoför esnafına 2022 Ocak ayı içerisinde vatandaşı da mağdur etmeden fiyat tarifesi sözü verdi.
Ziyaret sonrasında Vangölü TV mikrofonlarına konuşan Başkan Faruk Alpaslan, “Yeni fiyat tarifesi başta olmak üzere esnafın sorunlarının çözümü ile yakından ilgilenen Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyorum. Şoför esnafımız pandemi ile birlikte yaşanmaya başlayan ve devamında döviz kurundaki dalgalanma ile fiyatların yükselmesi nedeni ile işlerini sürdürme konusunda zorluk çekiyor. Masraflarını dahi çıkarmakta sıkıntı çeken şoför esnafımızın, kooperatifimizden çektikleri kredi taksitlerini ödemede zorlandıklarını görüyoruz. Hayat şartlarının zorlaşması ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte giderleri artan esnafımız mevcut tarife ile giderlerini karşılayamaz duruma geldi. Van’da toplu taşımacılık, minibüsçülük, taksicilik, servisçilik, kamyonculuk ve yük taşımacılığı başta olmak üzere taşımacılık yapan kooperatif başkanlarımızla birlikte sorunları anlatmak ve çözüm konusunda destek istemek üzere Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’i büyükşehir belediyesindeki makamında ziyaret ettik. İki saate yakın bir sürede kooperatif başkanlarımızın sorunlarını büyük bir içtenlikle dinleyen valimizin esnafımızın sıkıntılarını en az bir esnaf başkanı kadar bildiğini gördük. Toplantı sonunda şoför esnafının yaşadığı mağduriyeti gidermek üzere 2022 yılındaki UKOME toplantısında yeni tarife çalışması yapılacağı müjdesini bize verdi. İlgi ve desteklerinden dolayı, kooperatif üyelerimiz ve şoför esnafımız adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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