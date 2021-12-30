DSİ Spor: 4 Türk Telekom Spor: 0

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Çetin Atacan 1'nci Amatör Ligi B Grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Dporu 50 mağlup etti.

İpekyolu İlçe Stadında Amatör Lig B grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Spor ile karşılaştı. DSİ Spor Ahmet Taşdemir, Hasan Şahin ve Musa Şahin'in golleriyle 50 mağlup ederek sahadan ayrıldı.

DSİ spor 50 aldığı maçla Gürpınar Belediyspor ile oynanacak erteleme maçı öncesi moral depoladı.

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