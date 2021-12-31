Otomobil takla attı: 1 yaralı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde VanEdremit karayolu üzerindeki EdremitGebze Su Sporları Merkezi önünde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 07 HNY 23 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.