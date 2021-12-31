Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 6.5 milyon TL sosyal yardım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 6.5 milyon TL sosyal yardım yaptı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 6.5 milyon TL sosyal yardım yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde sosyal belediyecilik atağı yaparak, 18 bin 326 vatandaşa yaklaşık 6 milyon 550 bin TL destek sağladı.
Hizmetlerinde vatandaş odaklı çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan vatandaşları yalnız bırakmadı. Kapı kapı dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 20 bin 68 vatandaştan yardım başvurusu aldı. Yıl içinde 10 bin 178 ailenin yerinde tespitini gerçekleştiren ekipler, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yoğun bir mesai harcadı.

2 bin 296 vatandaşa sosyal kart ulaştırıldı
Van Büyükşehir Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yaptıkları sosyal kart dağıtımını bu yılda devam ettirdi. Belli bir limit üzerinden hane halkı sayısına göre yüklenen sosyal kartlar anlaşma yapılan marketlerde kullanılabiliyor. Sosyal hizmet çalışanları tarafından tespit edilen 2 bin 296 aileye sosyal kart verilirken, bir yıllık süreçte sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin TL nakdi yardım sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerde acil ihtiyacı olan ailelere de 8 bin TL para yardımı yapıldı.

Refakatçi misafirhanesinde 7 bin 768 kişiyi ağırlandı
Van Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için il dışından kente gelen hasta yakınlarını ağırlıyor. 2021 yılı içerinde 7 bin 768 vatandaşı misafir eden refakatçi misafirhanesi, 32 odasıyla konuklarına otel konforunda hizmet veriyor. 80 kişi yatak kapasiteli misafirhanede 5, 4, 3 kişilik oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunurken, burada konaklayan hasta yakınlarına 3 çeşit akşam yemeği de ikram ediliyor.

456 bin 888 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı
Edremit ilçesindeki makine ikmal yerleşkesinde bulunan aşevinde kentteki yoksul ve evde yemek yapamayacak durumda olan aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Günlük 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılırken, yıl içerisinde ise toplamda 456 bin 888 kişiye yemek ulaştırıldı. Aşevi çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler gıda mühendisleri tarafından kontrol edildikten sonra belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Ailedeki fert sayısına göre ayarlanan yemekler mobil ekipler tarafından vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Kentin farklı noktalarına kurulan mobil çorba dağıtım araçları ile yıl içerisinde 26 bin 320 kişiye çorba ikram edilirken, 400 vatandaşa da Van kahvaltısı ikram edildi.

7 bin 302 gıda kolisi ve 3 bin 879 hijyen paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Kent genelinde 2021’de tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 7 bin 302 gıda kolisi ulaştırılırken, salgın nedeniyle de 3 bin 879 aileye hijyen kolisi dağıtıldı. Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL harcanarak hazırlanan koliler vatandaşların kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor. Temel gıda malzemeleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin yer aldığı koliler düzenli periyotlarla dağıtılıyor. Ayrıca 3 bin 966 kişiye bez, ıslak mendil ve eldivenden oluşan paket verildi.

10 bin 178 hanede tespit yapıldı
Kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun bir mesai harcayan sosyal hizmet uzmanları tespit çalışmalarını vatandaşların evlerine giderek gerçekleştiriyor. Yıl içinde 10 bin 178 ailenin tespitini yapan ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan tespitler rapor haline getirilerek komisyona sunuluyor.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda farkındalık çalışması yapan büyükşehir belediyesi, 466 engelli vatandaşa düzenli olarak taşıma hizmeti verirken, 11 engelli vatandaşa ise tekerlekli sandalye, 2 vatandaşa ise medikal malzeme hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzeyi buz tutan çay üzerinde engelli bireyler için konser verdiler
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan çay üzerinde engelli bireyler için ...
Yılbaşı tatili için Van'a gelen İranlılar, kutlamalara erken başladı
YEREL HABERLER Yılbaşı tatili için Van'a gelen İranlılar, ...
Başkan Akman'dan ‘Yeni Yıl’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman'dan ‘Yeni Yıl’ mesajı
Muradiye'de odunluk yangını
YEREL HABERLER Muradiye'de odunluk yangını
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Meteorolojiden çığ, don ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, don ve buzlanma uyarısı
DSİ Spor: 4 Türk Telekom Spor: 0
YEREL HABERLER DSİ Spor: 4 Türk Telekom Spor: 0
Başkale Belediyesinde ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Başkale Belediyesinde ‘Sosyal Denge Tazminatı’ ...
Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı
Vali Bilmez’den toplu taşıma kooperatiflerine tarife sözü
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den toplu taşıma kooperatiflerine tarife ...
Van'da 255 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 255 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
Diyanet-Sen’den CHP’li Özel’e tepki Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas: “CHP zihniyeti, bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor”
YEREL HABERLER Diyanet-Sen’den CHP’li Özel’e tepki Diyanet-Sen Van ...
Van’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlanan 254,482 litre sahte alkollü içki sıvısı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da yılbaşı öncesi sahte içki ...
Van'da pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi
YEREL HABERLER Van'da pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi
'Magnum' ile aramada otomobile gizlenen 15 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Magnum' ile aramada otomobile gizlenen 15 kilo eroin ...
Van’da başıboş dolaşan pitbull koruma altına alındı
YEREL HABERLER Van’da başıboş dolaşan pitbull koruma altına alındı
'Magnum' ile aramada otomobile gizlenen 15 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Magnum' ile aramada otomobile gizlenen 15 kilo eroin ...
Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum’a takıldı
YEREL HABERLER Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum’a takıldı
AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan yeni yıl mesajı
Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Uslu: “Van’ı aktivitelerle, etkinliklerle güzel yerlere taşıyacağız”
YEREL HABERLER Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu ...
Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden ...
'Ayaz Ata' kıyafeti giyip, at arabasıyla hediye dağıttı
YEREL HABERLER 'Ayaz Ata' kıyafeti giyip, at arabasıyla hediye ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van’da yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Van’da yaban hayvanlarına yem desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.