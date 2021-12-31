Çaldıran’da cinayet: 1 ölü

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir kişi uğradığı saldır sonucu hayatını kaybetti.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “28 Aralık 2021 günü Çaldıran ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Doğubayazıt Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde Ş.P. isimli şahsın hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce olayın şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik

koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin M.S.S. olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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