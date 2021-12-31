Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Türkiye Geneli Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı gecesi öncesi ilçede bulunan alkol satış noktaları, kafeler ve iş yerlerinde kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları sıkı kontrollerden geçiriyor.

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