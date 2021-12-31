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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

İHA

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Türkiye Geneli Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı gecesi öncesi ilçede bulunan alkol satış noktaları, kafeler ve iş yerlerinde kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları sıkı kontrollerden geçiriyor.

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