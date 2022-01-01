Başkan Vekili Aydın, çalışanları ziyaret ederek yeni yılı karşıladı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 yılını mesai yaparak karşılayan kamu görevlilerini ziyaret etti.

Başkan Vekili Aydın’a İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Jandarma Komutanı M. Şamil Görücü, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ile belediye birim müdürleri eşlik etti. Yeni yılın ilk saatlerinde evlerinde olamayan, çeşitli nedenlerden dolayı ailesi ve sevdikleri ile bir araya gelemeyen çalışanları unutmayan Başkan Vekili Aydın, ilk olarak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret etti. Buradaki sporcu ve antrenörlerin yeni yılını kutladı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya gelen Aydın, mesai başında olan emniyet ve jandarma personelinin çok mukaddes bir görevinin olduğunu, özverinin en büyük örneğini yansıttıklarını belirtti. İlimizin huzuru ve güveni için ailelerinden uzakta, yeni yıl gecesi geçiren çalışanların yeni yılını kutladı.

Ardından İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğinde görev yapan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Aydın, buradaki personellerle bir süre görüştü. Zorlu kış şartlarında gece gündüz mefhumu gözetmeden yoğun bir şekilde çalışan personele, yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tüm çalışanların yeni yılını kutlayan Aydın, son olarak İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada 7/24 saat esasına göre fedakarca görev yapan temizlik personellerine de vermiş oldukları hizmetten ötürü teşekkür etti.

Aydın, tüm personele yeni yılda sevdikleri, aileleri ile sağlık, sıhhat ve esenlik dolu bir yıl geçirmelerini diledi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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