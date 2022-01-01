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Köpeklere çarpmamak için manevra yaptı, kamyonet yan yattı: 6 yaralı

İHA

Köpeklere çarpmamak için manevra yaptı, kamyonet yan yattı: 6 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde bir sürücü, yola çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırdı, kamyonet yan yattı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Sahilkent Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ayhan Demir, beraberindeki 5 arkadaşıyla 65 EB 529 plakalı Ford marka kamyonetiyle seyir halindeyken yola aniden köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için uğraşan Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yan yatıp asfaltta bir süre süründükten sonra durabildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, Erciş Belediyesi görevlileri de yolu yıkayarak yeniden trafiğe açtı.
Kazazede Emre Yılmaz, önlerine aniden birkaç köpeğin çıktığını belirterek, “Arkadaşım köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çarpacaktı. Kaldırıma çarpmamak için ikince kez manevra yaptı. Araç, freni de tutmayınca yan yattı. Arabada 6 kişi vardık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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