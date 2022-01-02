Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 3 ilçede daha okullar yarın tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." dedildi. DHA-Genel Türkiye-Van VAN, (DHA)-

2022-01-02 21:53:04



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