Van’da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Van’da polis ekiplerince yürütülen bir yıllık çalışma sonucunda 301 litre sahte içki ve 2 bin 470 adet tabanca kabzası ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 301 litre sahte içki, 2 bin 470 adet tabanca kabzası, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet çek ve 2 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.