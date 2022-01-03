Van’da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen bir yıllık çalışma sonucunda 301 litre sahte içki ve 2 bin 470 adet tabanca kabzası ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 301 litre sahte içki, 2 bin 470 adet tabanca kabzası, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet çek ve 2 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.