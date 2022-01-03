Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ekipleri harekete geçirdi. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezindeki tüm ana arterlerde gece boyu küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yaparak, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştı.

Çift vardiya şeklinde görev yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ana arterlerde kar toplama aracı ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandıran ekiplere merkez ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin diğer birimleri ile VASKİ ekipleri de destek veriyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı gece boyu aralıksız çalışan ekipler, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, yolu ulaşıma kapanan 77 mahalle ve bu mahallelere bağlı 147 mezra yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

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