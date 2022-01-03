Van’da kar yağışı sonrası ekiplerin yoğun mesaisi

Van’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte büyükşehir belediyesi ekiplerinin kentin en işlek caddesindeki mesaisi sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yolu ulaşıma kapanan 77 mahalle ve bu mahallelere bağlı 147 mezra yolunun açılması için aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Kent merkezinde gece itibariyle etkili olan kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiledi. Bunun için çok sayıda belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla kısa sürede caddedeki karı temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirten vatandaşlar ise yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz kış ayında kar yaşının yine az olduğunu ifade eden vatandaşlar, bunun özellikle Van Gölü’ndeki suların çekilmesine de neden olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, önümüzde ekin döneminin bereketli geçmesi için kar yağışının önemli bir etkisinin olduğunu kaydetti.

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