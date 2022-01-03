Van Büyükşehir Belediyesi araç filosona 57 yeni araç ekledi

Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla filosuna kattığı 57 yeni hizmet aracını basına tanıttı. Yaklaşık 40 milyon 148 bin 240 TL’ye mal olan araçlar, Van Gölü temizliği başta olmak üzere belediyenin çevre hizmetlerinde kullanılacak.

Hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, 9 adet paletli ve lastikli kazıcı ve yükleyici iş makinası, 10 adet damperli kamyon, 1 adet dozer, 1 adedi uzun bumlu olmak üzere 2 adet ekskavatör ile 35 adet iş makinası ve taşıt için tanıtım töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal yerleşkesinde gerçekleştirilen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ile Osman Gülaçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve il protokolü katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni araçların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını ve bunun için hiçbir borç ve kredi kullanmadıklarını belirterek, 2019’dan bu yana belediye filosuna 123 adet araç dahil edildiğini ve yaklaşık olarak 90 Milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.



“Bu araçlarımızla sahildeki dip çamuru temizliğine ivme kazandıracağız”

Yapılan yatırımlarla belediyenin toplu taşıma ve hizmet araçları filosusun daha da güçlendirildiğini ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, “Van Gölü’nün kirlenmekten kurtaran İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin devreye girmesinden sonra en önemli işimiz olan sahil bandında oluşan çamurun temizlenmesi için kollarımız sıvadık. Kendi iş makinalarımızla sahilde temizlik yapıyoruz. Ancak çıkardığımız çamuru hemen bölgeden uzaklaştırmamız gerekir. Ancak bunun için elimizdeki araçlarımız yetersizdi. Bizler de bunu göz önüne alarak, 10 adet kamyon, 1 adet dozer, 2 adet ekskavatör satın aldık. Bunları inşallah bugün hizmete alacağız. Bu araçlarımızla sahildeki dip çamuru temizliğine iyi bir ivme kazanacağız. Aynı zamanda bu kamyonlarımıza kış aylarında karla mücadele de yararlanabilmek için önlerine bıçak taktık bu araçlar karla mücadelede de kullanılacak” dedi.

Araçların Park Bahçeler ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalara da katkı sağlayacağını aktaran Vali Bilmez, “Ayrıca tarımsalın hizmetlerin desteklenmesi için de bir çalışma yaptık. Biliyoruz ki pandemi süreçlerini kıtlık ve yoksulluklar takip etmiştir. Onun için ilimizde de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için bütün imkanları seferber ettik. Seferber etmeye de devam edeceğiz. Özellikle piyasada araç kiralama noktasında yaşadığımız sıkıntıları da göz önünde bulundurarak 9 adet kazıcı ve yükleyici satın alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde değişik birimlerimizde kullanılmak üzere 35 adet iş makinası ve taşıt aldık. Bunlar daha çok zabıta hizmetleri, sağlık, park bahçe ve yol gibi hizmet alanlarında kullanılmak üzere satın alındı. Ayrıca 20192020 yıllarında toplu taşımadaki sıkıntılarımızı gidermek üzere 54 adet otobüs satın aldık. Geçen yıl VASKİ’nin yeni hat döşeme çalışmalarında daha hızlı hareket edebilmesi için 12 araç satın alındı. Bunlardan biri olan kanal temizleyicisi Türkiye’de az sayıda belediyelerde olan bir araçtır. Yine 3 adet basınç ve 3 adet vidanjör ve ihtiyaç olan diğer araçlar satın alındı” ifadelerini kullandı.



“Van halkı daha kaliteli hizmetlere kavuşacak”

Bu süreçte Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’ye toplam 123 adet iş makinası alarak Vanlının hizmetine sunulduğunun altını çizen Vali Bilmez konuşmasını şu şekilde tamamladı; “Bunlar için de belediyemizden çıkan bütçe 90 milyon civarındadır. Bunların hepsi döviz kuru artışlarından önce alınmış ve belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla alınan araçlardır. Araçlarımızın Belediyemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazadan beladan muhafaza eylesin. İnşallah Van halkına daha kaliteli hizmetlere kavuşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ”

Burada kısa bir konuşma yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak “Belediyelerimiz hizmet noktasında ciddi performans harcıyorlar ben de huzurunuzda sayın Valimiz başta olmak üzere Genel Sekreterimize ekiplerine diğer belediyelerimize Van halkı adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler alanı gezerek araçları inceledi.

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