Başkan Vekili Aydın: “Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aydın: “Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz”

İHA

Başkan Vekili Aydın: “Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarında başlattığı muhtarlarla buluşma programına devam ediyor.
Başkan Vekili Aydın, bu doğrultuda kırsal mahallelerden Ilıkaynak, Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan, Yukarı Güneyce mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla görüştü. Başkan Vekili Aydın, mahalle muhtarlarından talep, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek ilgili birim müdürlerine talimat veriyor.
Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle muhtarları başta olmak üzere halk ve esnafla bir araya gelen İhsan Emre Aydın’a belediyenin icracı müdürlükleri de eşlik ediyor.
Muhtarların taleplerini dinleyerek sohbet eden Aydın, İpekyolu’nun yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Aydın, İpekyolu’nun her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmenin öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.
İlçe sınırlarında bizzat mahallelerde incelemelerde bulunarak muhtarlarla bir araya gelen Aydın, halka hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, bu buluşmaların ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi. Aydın, ziyaretlerde muhtarlar ile mahallelilerin talep ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, ilçemizin her bir mahallesini daha yaşanabilir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken mahalle özelinde muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek
YEREL HABERLER VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek
Van Büyükşehir Belediyesi araç filosona 57 yeni araç ekledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi araç filosona 57 yeni araç ...
Başsavcı Dönmez’den Başhekim Yavuzer’e ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez’den Başhekim Yavuzer’e ziyaret
Kedi, soğuk havada köpeğin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Kedi, soğuk havada köpeğin yanından ayrılmadı
112’nin kara belası: 18 bin 500 kez meşgul etti
YEREL HABERLER 112’nin kara belası: 18 bin 500 kez meşgul etti
Van’da kar yağışı sonrası ekiplerin yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı sonrası ekiplerin yoğun mesaisi
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
YEREL HABERLER Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında ...
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
YEREL HABERLER Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar ...
Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Başkale Stadı tamamlandı
YEREL HABERLER Başkale Stadı tamamlandı
Karagündüz Mahallesi'nde bin 500 kişilik cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Karagündüz Mahallesi'nde bin 500 kişilik cami ibadete ...
Van'da 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör ...
Van’da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Van’da 15 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 15 şüpheli tutuklandı
Van’da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi
Van’da bir yılda 2 bin 812 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van’da bir yılda 2 bin 812 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden karla mücadele ...
Erciş'te olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Erciş'te olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı ...
Van'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
Van’da okullara kar engeli
YEREL HABERLER Van’da okullara kar engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.