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Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 128 ihale gerçekleştirdi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 128 ihale gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla 128 ihale gerçekleştirdi.
Şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, bütçe disiplini konusunda da sağlam adımlar atıyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021 yılı içerisinde 128 ihaleyi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarken, doğrudan teminler eihale üzerinden 538 kalem mal ve hizmet alımı gerçekleştirildi. Yapılan ihaleler ve doğrudan temin kalemleri, 326 milyon 186 bin 222 TL’ye mal oldu.

Taşınır mallar, otomasyon ve barkod sistemi ile girişçıkışı yapılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, taşınır mallarda tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye ait tüm taşınır mallar ambara otomasyon ve barkod sistemi ile girişçıkışı yapılıyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan sistem bütçeye büyük tasarruf sağlıyor.

Tüm ihaleler canlı yayından yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi tüm ihaleleri başından sonuna kadar kendi YouTube kanalından ve resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Canlı yayınlanan ihaleler vatandaşların takdirini topladı. Kurum içerisinde yapılacak tüm ihaleler, ihale öncesinde tarihi, yeri, saati ve diğer detaylarıyla vatandaşlara duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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