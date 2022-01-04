Van’da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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