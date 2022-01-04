Kaymakam Savar: "İlçemizde 15 gündür vaka çıkmıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Savar: "İlçemizde 15 gündür vaka çıkmıyor"

İHA

Kaymakam Savar: "İlçemizde 15 gündür vaka çıkmıyor"

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede 15 gündür korona virüs vakası çıkmadığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.
Kaymakam Erkan Savar’ın başkanlığında alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uymasıyla ilçe genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kaymakam Savar, vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını söyleyerek, "50 bin nüfuslu Muradiye ilçemizde alınan tedbirlerle şu anda mahalle ve köylerimiz dahil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız. Bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan başta filyasyon ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, imamlarımıza, muhtarlarımız, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerine, vefa destek üyelerimize, zabıta ekiplerimize ve diğer kamu kurumlarımıza teşekkür ederiz. Kurallara uyan ilçemiz esnafına ve değerli hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muradiye’de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Muradiye’de karla mücadele çalışması
Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
YEREL HABERLER Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
YEREL HABERLER Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Van'da 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Muradiye'de odunluk yangını
YEREL HABERLER Muradiye'de odunluk yangını
Van’da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 128 ihale gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 128 ihale ...
Meteorolojiden çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don ...
Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Çaldıran’da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da marketlere yönelik fahiş fiyat ...
Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı
YEREL HABERLER Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı
Başkan Akman’dan, ‘Muhtarlarla istişare’ toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan, ‘Muhtarlarla istişare’ toplantısı
Başkan Vekili Aydın: “Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın: “Muhtar ve hemşehrilerimizin ...
VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek
YEREL HABERLER VAHATUDER’den Van-Trabzon uçak seferlerine destek
Van Büyükşehir Belediyesi araç filosona 57 yeni araç ekledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi araç filosona 57 yeni araç ...
Başsavcı Dönmez’den Başhekim Yavuzer’e ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez’den Başhekim Yavuzer’e ziyaret
Kedi, soğuk havada köpeğin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Kedi, soğuk havada köpeğin yanından ayrılmadı
112’nin kara belası: 18 bin 500 kez meşgul etti
YEREL HABERLER 112’nin kara belası: 18 bin 500 kez meşgul etti
Van’da kar yağışı sonrası ekiplerin yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı sonrası ekiplerin yoğun mesaisi
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
YEREL HABERLER Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında ...
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
YEREL HABERLER Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar ...
Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Başkale Stadı tamamlandı
YEREL HABERLER Başkale Stadı tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.