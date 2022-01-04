Muradiye’de karla mücadele çalışması

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Van'ın Muradiye Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın talimatlarıyla harekete geçti. İlçe merkezi ve mahalle yollarını ulaşıma açan ekipler, tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

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