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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk eğitim kursları ile hayallerini gerçekleştiriyorlar

İHA

Halk eğitim kursları ile hayallerini gerçekleştiriyorlar

Van’ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar, kimilerine ekmek kapısı olurken kimilerine de hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlıyor.
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 899 kursta 12 bin 973 kursiyer eğitim görüyor. Giyimden el sanatlarına, müzikten bilgisayara, karbondan kalorifere, okuma yazmadan spora kadar açılan kurslarda binlerce kişi bir yandan meslek sahibi olurken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Açılan kurslarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, ücretsiz açılan tüm kurslarda yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, talep olunması halinde her türlü kursu açabileceklerini söyledi. Özellikle liseyi bitirmiş ve hiçbir üniversiteye yerleşmemiş öğrenciler için sürekli eğitim merkezlerinde kurslar açtıklarını dile getiren Arık, “Bu kurslarda bin 400’ün üzerinde kursiyerimiz var. Bunun yanında giyim, nakış, el sanatları, bilgisayar, müzik, kalorifer, hatta karbon kursunu bile açtık. Şu anda kurumumuzda 10’un üzerinde atölyemiz var. Ayrıca Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde, toplum merkezlerinde, ADEM’lerde, kadın sığınma merkezinde, yani kısacası bütün okullarda kurslarımız var. Şu anda 899 kursumuz mevcut olup, bu kurslarda 12 bin 973 kursiyerimiz var. Bu sayı ile Türkiye genelinde ilk ondayız. Bunun yanında yine açık öğretim lisesine devam eden öğrencilerimiz var. Herhangi bir ilçenin açık öğretimde 2 bin 500 öğrencisi varken, bizim 41 bin 500 açık öğretime kayıtlı öğrencimiz var ve hala kayıtlar devam etmektedir” dedi.
Merkezi ilçe olduklarından dolayı açılan kurslara yoğun bir talebin olduğunu belirten Arık, “Öğretmenlerimizin aşırı derecede duyarlı davranmaları, her türlü imkanı sağlamaları, öğrencilerle iyi iletişim içerisinde olmaları, kursu takip etmeleri ve merkezi ilçe olduğumuz için talep çok fazla. Biz bundan memnunuz. Elimizden geldiği kadar bütün imkanlarımızı zorluyoruz. Kızlarımız, erkeklerimiz evde boş zamanlarını geçireceklerine, burada bir sanat öğrensinler ve bu sanatı ilerde istihdama yönelik değerlendirebilsinler. Biz bunun yanında istihdama yönelik kurslarda açıyoruz. Bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak durmak yok yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kursiyerler ise daha önce zamanlarını evde boş boş oturarak geçirdiklerini ifade ederek, bu kurslar sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de zamanlarını iyi değerlendirdiklerini söylediler. Daha önce evde boş boş oturduğunu belirten Gül Aslan isimli kursiyer, kurslar sayesinde vaktini güzel değerlendirdiğini belirtirken, Bişeng Ertuş isimli kursiyer ise “Evde pek bir şey yaptığımı söyleyemem. Bilgisayarım vardı ama iyi kullandığımı söyleyemem. Burada bilmediğim programları öğrendim” dedi.
İstanbul’dan gelen Sevgi Tunç Temel isimli kursiyer de, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan keman kursu sayesinde güzel bir ekip oluşturduklarını dile getirirken, kurs sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Pınar Gündoğdu isimli ev hanımı da, “Daha önce ev işi, yemek ve çocuklara bakıyordum. Öğrenmek ve üretmek hep hayalimdi. Daha önce çocuklardan dolayı vaktim yoktu. Çocuklar büyüyüp gidince, bende hayalimi gerçekleştirmek için geldim” diye konuştu.

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