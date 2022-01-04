VEDAŞ Genel Müdürü Aydın'dan Vali Bilmez'e ziyaret

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Genel Müdürü Ali Aydın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediye binası makamında gerçekleşen ziyarette Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Ali Aydın'ın yanı sıra Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, VEPSAŞ İl Müdürü Murat Taş ve şirket yönetimi yer aldı. Güncel konuların ve elektrik hizmetlerinin görüşüldüğü ziyarette Vali Mehmet Emin Bilmez, Genel Müdür Ali Aydın ve yöneticilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Genel Müdür Aydın ve beraberindekiler makamdan ayrıldı.

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