Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi



Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle bugün eğitime ara verildi.

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-01-05 09:16:00



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