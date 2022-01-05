Van'da 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 8, Başkale'de 33, Çaldıran’da 9, Çatak'ta 26, Edremit’te 1, Erciş’te 3, Gürpınar’da 92, Muradiye’de 25, Özalp’ta 82 ve Tuşba ilçesinde 8 olmak üzere toplam 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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