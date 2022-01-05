İtfaiye ekiplerinin çatılarda 'buz sarkıtı' mesaisi

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Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili olurken, itfaiye ekipleri de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemeye çalışıyor.

Özalp ilçesinde, bir süredir etkili olan kar yağışının durmasından sonra dondurucu soğuk başladı. Çatılarda ise tehlike oluşturan buz sarkıtları meydana geldi. Buz sarkıtlarının temizlenmesi için Özalp Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. İtfaiye ekipleri, çatılardaki sarkıtları kırarak, temizlemeye çalışıyor. DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-01-05 10:56:59



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