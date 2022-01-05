Tansiyon hastası 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası hastaların imdadına koştu.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele hasta vatandaşların imdadına yetişti. Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında rahatsızlanan tansiyon hastası 50 yaşındaki Fatma Cildan’ın yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. İlçede etkili olan tipi nedeniyle hastaya ulaşamayan 112 ekipleri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansa ulaşan belediye ekipleri 4 saatlik zorlu bir çalışmayla yaşlı kadına sağlık ekiplerini ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta kadın Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.