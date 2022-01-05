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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özalp’ta okullar tatil edildi

İHA

Özalp’ta okullar tatil edildi

Van’ın Özalp ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Özalp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam M.Emin Nasır, başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı. Alınan kararı Kaymakamlık sosyal medya hesaplarından duyuruldu. “Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma tehlikesi nedeniyle 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Özalp ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir” denildi.

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