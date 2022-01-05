Özalp’ta okullar tatil edildi

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Van’ın Özalp ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Özalp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam M.Emin Nasır, başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı. Alınan kararı Kaymakamlık sosyal medya hesaplarından duyuruldu. “Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma tehlikesi nedeniyle 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Özalp ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir” denildi.

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