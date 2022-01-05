Van’da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 88 bin 236 üretici ve yetiştiriciye toplamda 206,4 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için tarımsal desteklerin önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere bitkisel üretim, hayvancılık, kuraklık, su ürünleri, kırsal kalkınma, tarımsal danışmanlık başta olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapıldığının altını çizen Görentaş; “Mazot ve gübre, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohumfidan ve hububat desteklemeleri başta olmak üzere bitkisel üretim alanlarında toplam 82 milyon TL; anaç koyunkeçi, buzağı, sürü büyütme ve yenileme, besilik sığır, süt ve arıcılık konuları başta olmak üzere hayvancılık konularında 83 milyon TL, kuraklık için 31 milyon TL, kırsal kalkınma destekleri için 6 milyon TL, su ürünleri ve tarımsal danışmanlık için 4 milyon olmak üzere toplamda 206,4 milyon TL destek ödemesi yapıldı” dedi.

2020 yılına göre destek miktarını Yüzde 24 arttırarak Van çiftçisine katkıda bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, desteklerin üretici ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diledi.

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