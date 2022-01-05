Çatak Belediye personeli işaret dili eğitimi alıyor

– Van’ın Çatak Belediyesi personeli, işitme veya konuşma engeli bulunan vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanmasında iletişimden kaynaklanan zorlukların aşılması için; 120 saatlik “İşaret Dili Eğitimi” almaya başladı.

Çatak Belediyesi ve Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, işitme veya konuşma engeli bulunan vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanmasında iletişimden kaynaklanan zorlukların aşılması için; Belediye personeli 120 saatlik “İşaret Dili Eğitimi” almaya başladı. Çatak Belediyesi Konferans Salonunda verilen İşaret Dili Eğitimi kursunu ziyaret ederek personele verilen eğitimi izleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Personellerimizin almış olduğu İşaret dili eğitimi sayesinde işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçilecek, hizmet için belediyeye gelen işitme ya da konuşma engelli vatandaşlar ile daha sağlıklı iletişim kurabilecek. İşitme engelliler ile iletişimde hiçbir problem yaşamayacaklar. Belediye olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz gibi, engellilere yönelik hizmetlerimizde kolay olmuş olacak" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Merve Göktürk tarafından verilen işaret dili eğitimi, işitme engellilere her konuda yardımcı olmak için İlk etapta vatandaşların yoğun olarak uğradıkları birimlerde çalışan personel verilecek. Kursiyerler günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri, zaman ve duyguları anlatmayı öğrenecek. Eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

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