Van’da tiyatro günleri başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak için ücretsiz tiyatro günleri düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ücretsiz tiyatro gösterimlerinin startını verdi. Ünlü yazar Murathan Mungan’ın eşsiz eserlerinden biri olan "Taziye" oyunu ile perdelerini tiyatro severlerin beğenisine açacak olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 8 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’da Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşuyor. Her ay 2 tiyatro oyunun gösterime gireceği kültür merkezinde, çocuklar ve yetişkinlere yönelik bir birinden güzel oyunlar Vanlılar ile buluşacak.

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