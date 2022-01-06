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Evlat nöbetindeki baba: “Kalem yerine oğlumun eline silah verdiler” Van'da ailelerin eylemi devam ediyor

İHA

Evlat nöbetindeki baba: “Kalem yerine oğlumun eline silah verdiler” Van'da ailelerin eylemi devam ediyor

Van’ın Gürpınar ilçesinden gelerek oğlu Mikail Erdinç için eyleme katılan Yusuf Erdinç, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların ellerine kalem yerine silah verildiğini ifade ederek oğluna geri dön çağrısında bulundu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen aileler, 12 aydır süren eylemlerinde HDP binasına yürüyerek çocuklarını istedi. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021'den bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir”
Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında oğlu Mikail Erdinç için evlat mücadelesini sürdüren Yusuf Erdinç, oğlunun İstanbul’da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Erdinç, “Oğlum Marmara Üniversitende hukuk okuyordu, ikinci sınıfta oğlumu kaçırdılar, götürüp Amerika’ya teslim ettiler. Kalem yerine oğlumun eline silah verdiler. Onların ne dini, ne imanı, ne de kitabı var. Buradan oğluma sesleniyorum, oğlum bak! 2015 yılından bu yana seni arıyorum, senin peşindeyim, seni bulamadım. Dünyayı dolaştım ama seni bulamadım. Şu an Suriye’de olduğunu biliyorum, orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir. Beni duyuyorsan bırak gel. Seni orada korkutuyorlar, oraya gidersen ceza verirler diyorlar ama öyle bir şey yok. Ben Diyarbakır’da oturuyorum. Şimdiye kadar 38 kişi geldi, hepsi de evlerine gitti. Bir gün dahi ceza almadılar. Gel elimi tut evimize gidelim. Kaldığın yerden devam et, yeter ki bırak gel” dedi.

“Annem vefat ederken bana vasiyet etti oğlumu bul getir”
PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kardeşi Ayetullah Yıldırım’ın ağabeyi Nurullah yıldırım kardeşine seslenerek, “Çaldıran’dan buraya senin için geldim HDP’nin önündeyim. Annen vefat ederken kardeşimi bana vasiyet etti. Oğlumu bul getir diye. Ben de bu yüzden buradayım. Burada mücadele veriyoruz. Baban yaşlıdır, anneni görmedin. Bari gel babanı gör. Ayetullah kardeşim gel geri dön, bu devlet bizim devletimizdir, başka devlet yoktur, 8 yıldır gitmişsin, senden haberimiz bile yok geri dön” diye konuştu.

“Fatih’in annesi hasta, onun özlemiyle kanser oldu”
Annesi hasta olduğu için yengesi eyleme katılan, 12 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırılan Fatih Arslan’ın (20) yengesi Aynur Arslan, “Fatih gel annen çok hasta, annen için gel, kendini de kurtar, hayatını kurtar, gençsin yaşın küçük, gel artık hayatını kurtar, gel annenin yüzü gülsün artık. Gel annen senin için hastalandı, kanser oldu, gel anneni gör senin için sürekli ağlıyor, derdinden hasta oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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