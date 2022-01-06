Erciş’te jandarma, polis ve sosyologlar evleri gezerek kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklüyor

– Van’ın Erciş Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında jandarma, polis ve Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, eve ev ziyaret edilerek Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, uygulamayı kadınların telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Erciş Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında jandarma, polis ve Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, kadınları evlerinde ziyaret ederek Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, kadınlara uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor. Ekipler ayriyeten lise öğrencilerini de okullarında ziyaret ederek KADES’i anlatıp broşür dağıtıp uygulama hakkında bilgilendiriyor. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, ilçe genelinde ev ve okul ziyaretleri yıl boyu sürdürecek. Ekipler, broşür dağıtarak konuyla ilgili bilgi verdikleri kadın ve lise öğrencilerine, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Erciş Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünde sosyolog Rukiye Baykuş, “Bugün İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerimizle birlikte aile içi şiddet konusunda toplumdaki bireylerimizi bilinçlendirebilmek adına hane ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretlerimizde ailelerimizin telefonlarına KADES uygulamasını indirdik. Ayrıca broşür dağıttık ve bu konuda bir risk durumunda maruz kaldığında nerelere başvurmalı konusunda gerekli bildirimleri yaptık. Ayrıca okul ziyaretimizi de gerçekleştirdik. İlçemiz de bulunan Sevim Kürüm Anadolu Lisesindeki öğrencilerimizi ziyaret ederek kendilerine de bir risk durumunda nerelere baş vurmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerimizi yaptık. Kendilerine de KADES uygulaması konusunda gerekli rehberlik danışmanlığı yaptık. Ayrıca kurumumuzun sunmuş olduğu psikososyal destek hizmeti hakkında bilgilendirme yaptık bu proje kapsamında ilçemizde bulunan bütün okullarımızda ziyaret ederek aile içi şiddet konusunda ailelerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına gerekli çalışmalarımızı da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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