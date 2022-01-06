Van’da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

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Van’da trafik polisi tarafından 82 öğrenciye 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında, 15 kişiye trafik eğitimi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20212022 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; öğrencilere yönelik ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Ortaokulu’nda 82 öğrenciye, 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında 15 kişiye trafik eğitimi verildi.

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