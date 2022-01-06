Van'da 200 tüfek ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi



Orhan AŞAN/ VAN,(DHA) VAN'ın Başkale ilçesinde polisin bir ev ve araçta yaptığı aramada 200 av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ev ile bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramalarda, 200 av tüfeği ve 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-06 17:45:05



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