Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eminpaşalı kadınlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen “Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri" kadınların yoğun katılımıyla Eminpaşa mahallesinde düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen mahalle buluşmalarının ikincisi Eminpaşa Mahallesinde yapıldı. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Pekmez ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda kadınlar canlı müzik eşliğinde halay çekip bir birlerini de tanıma fırsatı buldular. Sohbet ve kaynaşma havasında gecen programda Meral Bilmez kadınlarla da bir araya gelip tek tek sohbet edip talep ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle programlarını düzenli periyotlar halinde yapacaklarını belirten Meral Bilmez “Mahalle buluşmalarımızın ilkini Bostaniçi Mahallesinde gerçekleştirdik. Bugünde sizlerle birlikte buradayız. İnşallah bu buluşmalarımız her mahallede bu şekilde yoğun katılımlarla devam edecek. Ben bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantılarda hem bir birimizi tanıyoruz hem de sıkıntılarımızı mutluluklarımızı bir birimize aktarıyoruz” dedi.

İlin her köşesindeki kadınlara ulaşmak onların sıkıntılarına çare olmak hayatlarına dokunmak adına bu programları yaptıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez Hanımefendi’nin teşrifleri ve destekleri ile düzenlediğimiz Gönülden Gönüle Dost Sohbetlerimizi İlimizin her köşesine götürmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın moral ve motivasyonlarının arttırılmasını hedeflediğimiz programlarımıza eğitimlere ek olarak müzik dinletimizi ekliyor ve mahallelerine konuk oluyoruz. Yaz aylarında ekleyeceğimiz gezi ve piknik organizasyonlarıyla programlarımızın kapsamlarını genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

