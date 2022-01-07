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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş'te belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak aşılarını yaptı

İHA

Erciş'te belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak aşılarını yaptı

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp sağlık kontrolünden geçirdi.
Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekimler, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi çöp alanında sokak köpeklerine yönelik aşılama ve yem bırakma çalışması başlattı. Bölgeye giden ekipler, dondurucu soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleyip sağlık kontrolünden geçirerek aşıladı.
Zabıta Müdürü Tarık Fatih, ilçede özellikle kış mevsiminde beslenme güçlüğü çeken sokak hayvanlarına yönelik belli aralıklarla çalışma yürüttüklerini söyledi. Bir süre önce bazı sosyal medyada hesaplarında, ilçedeki çöplük alanda çok sayıda hayvan leşi bulunduğuna yönelik paylaşımlar üzerine bölgede inceleme yaptıklarını anlatan Fatih, "Jandarma ekipleri de paylaşımların ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve toplu bir ölüm vakasının olmadığını tespit ettiler. Bunun üzerine belediye ve jandarma ekiplerimiz, paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Erciş Belediyesi olarak her gün sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıyoruz. Belediyemiz veteriner kliniğine getirilen hasta ve yaralı sokak canlarımızın Van Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine daha hızlı götürülebilmesi için bir araç daha alındı. Belediyemiz 2021 yılında 775 sokak hayvanını Van'daki merkeze götürerek bakımlarını yaptırdı" dedi.
Merkezde kısırlaştırılan ve tedavileri yapılan hayvanların tekrar doğal yaşam alanına bırakıldığını aktaran Fatih, asılsız paylaşımları yapanlar hakkında başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çifci ise “Bizler kışın bu soğuk günlerinde her tarafın karla kaplı olması nedeniyle sokak canlarımızın aç kalmaması için çeşitli bölgelere mama ve su bırakıyoruz. Ayrıca hasta olan hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Ağır yaralı hayvanlarımızı Van Büyük Şehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarımız yazkış demeden devam etmektedir. Kısırlaştırdığımız hayvanları da doğal ortamlarına tekrar geri bırakıyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarımızı genellikle Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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