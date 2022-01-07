Avcı belgesi olamayan bir kişi avladı tavşanla jandarmaya takıldı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde kaçak avlanılan Tavşan’a el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Tim Komutanlığı ile Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi kırsalında bir kişinin kaçak avlandığı tespit edilmesi üzerine bölgeye gitti. Av belgesi olmayan şahsın avladığı Tavşan’a el konulurken, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak düzenlenerek şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Yetkililer, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Tim Komutanlığı Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.

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