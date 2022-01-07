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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO'dan 1 yıllık değerlendirme

İHA

Van TSO'dan 1 yıllık değerlendirme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın yapmış olduğu 1 yıllık faaliyetleri anlattı.
Van’da bir kahvaltı salonunda yapılan toplantıya üyelerin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Programda konuşan TSO Başkanı Necdet Takva, Van’ın 2021’de deprem, korona virüs salgını gibi çok üzücü olaylarla gündeme geldiğini hatırlatarak 2022 yılı hedeflerini de açıkladı.

“Genç nüfusa sahip bir kentiz”
Korona virüs salgını sürecinde hizmetleri kontrollü bir şekilde yaptıklarını ve üyelerinin mağdur olmaması için personelin büyük gayret sarf ettiğini söyleyen Takva, "Herkesin sivil toplumu güçlü bir kent için elinden geleni yapması gerekir. Bu anlamda başta gazeteciler olmak üzere herkesin kentin ortak menfaatlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Tekstil Kentte 5 bin, çağrı merkezlerinde 4 bin gencin istihdamı söz konusu. Genç nüfusa sahip bir kentiz. Bu anlamda bu kurumlara sahip çıkmak gerekir. Yine kentin huzur ve güven ortamına sahip çıkalım. İran ile ticaretimizin daha çok gelişmesini için Kapıköy Sınır Kapısına sahip çıkalım” dedi.

“Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çok değerli”
Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile hayvancılığın daha da gelişeceği ifade eden Takva, "Bu proje kapsamında 17 bin dönüm atıl arazi ekonomiye dönüştürüldü. Orada 40 bin hayvanın hem etinden hem de sütünde yararlanılacak. Bunun yanında coğrafi tescil ürünlerine çok önem veriyoruz. Bu ürünlerimizle düzenlediğimiz Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çok değerli. Kentin marka değerine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

“2021 yılında yapılan çalışmalar sıralandı”
2021 yılında hayata geçirilen çalışmaları sıralayan Takva, “50 Yıllık Hayal Gerçek Oldu (Kapıköy Sınır Kapısı), Gurur Projemiz TDİ BESİ OSB, Shopping Fest, Dünya Kahvaltı Günü, VOTAŞ, Tekstilde Nitelik İş Birliği ile Gelişiyor, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzaladık (MEGİP). Çağrı merkezlerini ilimize davet ettik, istihdamın yıldızlarını Ödüllendirdik. İlimiz ihracatını geliştirmek için küresel temaslarımızı sürdürdük, yurt içi ve yurt dışındaki sektöründe öncü fuarlara organizasyonlar düzenleyerek iş birlikleri geliştirilmesini hedefledik. Dış ticaret ekibiz ile şehrimizin ve üyelerimizin yeni ihracat noktalarına erişebilmeleri için çaba gösterdik. 4 dilde yayın yapan web sitemizle Türkiye'de bir ilke imza attık. Sorunları her platformda dile getirdik, üyelerimizi karar alıcılar ile bir araya getirdik. Üyelerimiz için finans kuruluşları ile protokoller imzaladık. TOBB'de Konsey Başkanlığı görevini üstlendik, İlimiz ticari hayatına ve ilçelere ilişkin raporları periyodik olarak düzenledik. Depremzedelerimizin yanında yer aldık, doğal afetlerde birlik olduk, yardım faaliyetlerimize devam ettik. Geleceğe nefes olduk, çevreye duyarlılığımızı sürdürdük. Dünya temizlik gününde farkındalık oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Van Gölü'nün geleceğini konuştuk”
Van Gölü'ne yönelik koruma eylem çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Takva, “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganıyla yürüdük. Van Gölü'nü pedalladık. Van Gölü Havzası koruma eylem planı talep ettik. Suyun geleceğini konuştuk. Amatör Denizcilik Belgesi için kurs düzenleyerek katılımcıları belgelendirdik. Eoda olma yolunda adımlar attık. Mükemmeliyet merkezi olduk, Facebook bölgesel topluluk merkezi protokolünü imzaladık. Eğitim seferberliği ilan ettik, ilimize fen lisesi kazandırdık, mesleki yeterlilik belgelendirmede bölgeye hizmet ettik, eğitime her zaman destek verdik” ifadelerine yer verdi.

“Pandemi sürecinde üyelerimizin yanında Olduk”
Korona virüs sürecinde odaya bağlı tüm üye ve çalışanlarının yanında olduklarını belirten Takva, “Sürecin başlangıcında üyelerimizi ziyaret ederek görüşmelerimizi raporlaştırdık. Genelgeler ve tedbirleri üyelerimiz ile günlük paylaştık. Odamız kiracılarından 2 aylık kira bedeli almadık. Dış ticaretin kontrollü şekilde demiryolu üzerinden devam etmesini gündeme taşıdık. Nefes Kredisinin hayata geçirilmesi ve limit artışı için çalışmalar yaptık. Odamız tarafından verilen belgeleri ücretsiz hale getirdik. Tescil işlemlerinin iş yerinde yapılmasına yönelik karar aldık. Üyelerimize maske temini sağladık. Mobil destek aracı ile 7/24 üyelerimize hizmet ettik. Vefa Sosyal Destek Grubu'na nakdi ve ayni destek sunduk. Firma hak edişlerinin yapılması için girişimlerde bulunduk. Türkiye’nin Gelişmekte Olan Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Projesini hayata geçirdik. Girişimci kadınların yanında olduk, kadın ve sanat temalı konser düzenledik, sergilerimizle sanat severlerle buluştuk. Film günleri düzenledik. Urartu'dan Avrupa'ya melodiler konseri düzenledik. Kültürümüzün önemli parçası olan savatlı gümüş işletmesini tescilledik” şeklinde konuştu.
Toplantıya Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren ile Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Ömer İnanç, Eren Görsel Görmen, Necip Oflas ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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