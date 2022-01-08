İpekyolu'nda Neşet Ertaş için vefa gecesi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Neşet Ertaş anısına ‘Vefa Gecesi’ programı düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekleyerek EğitmenYazar Sinan Yağmur'u Vanlı okurlarıyla buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından iki farklı oturumda imza ve söyleşi etkinliği ile aşkın son ozanı Neşet Ertaş anısına ‘Vefa Gecesi’ programı düzenlendi. İpekyolu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa vali yardımcıları Adem Balkanoğlu ve Yavuz Arslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile eşi Cansu Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm katılımcılara yazar Sinan Yağmur tarafından kitapları imzalanarak ücretsiz olarak hediye edildi. Yazar Sinan Yağmur, “Dünyayı değiştirirse kitap değiştirecek. Günde 10 sayfa da olsa mutlaka kitap okuyun” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da, bu güzel etkinlikte yer alan EğitmenYazar Sinan Yağmur'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda Vali Yardımcısı Adem Balkanoğlu, Yazar Sinan Yağmur'a teşekkür belgesi, Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan çiçek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise Van kilimi hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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