Van Büyükşehir Belediyesi engelli öğrenciyi üniversite hayallerine taşıdı

Van’da açık öğretim sınavına katılan engelli öğrenci Gülsüm Kerkesar, büyükşehir belediyesinin desteği ile sınava gireceği merkeze taşındı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin düzenlediği güz dönemi final oturumları cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Sınav için hafta sonu mesai yapan Van Büyükşehir Belediyesi ‘engelli transfer aracı’ kentteki engelli öğrencileri üniversite hayallerine taşıdı. Bu kapsamda Sosyal Hizmeteler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne sınav için 'engelli transfer aracı' başvurusunda bulunan Gülsüm Kelkesar’ın talebi karşılandı. İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi’nde ikamet eden öğrenci evinin önünde alınarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki sınav salonuna götürüldü.

Sınav sonrası tekrar evine bırakılan Sosyal Hizmetler Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülsüm Kerkesar, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Okulu bitirme hayalleri kurduğunu belirten Gülsüm Kerkesar, “Van Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini internette gördüm. Sınav için belediyeye ulaşıp talepte bulundum. Sağ olsunlar talebime hemen karşılık verdiler. Sınav yerime zamanında ulaştım ve sorunsuz bir şekilde evime geldim. Bizlerin engellerini ortadan kaldıran herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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